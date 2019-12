Kreis Heinsberg : Kleine Sparer ermöglichen Spenden

Kreis Heinsberg Von Ende Oktober bis Anfang November fanden in den Sparkassen-Filialen in Erkelenz, Geilenkirchen, Heinsberg und Hückelhoven die Aktionstage rund um den Weltspartag 2019 statt. Nahezu 250 kleine und große Sparer waren mit ihren Spardosen gekommen und zahlten über 36.000 Euro auf ihre Konten ein.

Während die kleinen Besucher noch einen Blick hinter die Kulissen in der Filiale warfen, gab es für die großen Leckereien am Kaffeestand. Zum Abschied winkten ein Erinnerungsfoto mit Fine in Übergröße und die Teilnahme an einem Malwettbewerb. Unter allen Künstlern wurde das Maskottchen gleich zwei Mal in Übergröße verlost. Die glücklichen Gewinner sind Isabella Seibert und Mailo Carstens.