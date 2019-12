Vier Verletzte nach Vorfahrtmissachtung : 79-Jährige verstirbt nach Verkehrsunfall

Eine 79-jährige Frau ist nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in Jülich an ihren schweren Verletzungen gestorben. Symbolfoto. Foto: dpa/Patrick Seeger

Jülich/Erkelenz Am Sonntagabend sind auf der B55 an der Anschlussstelle Jülich-Ost der A 44 zwei Autos zusammengeprallt. Dabei wurde eine 79-jährige Beifahrerin so schwer verletzt, dass sie später im Krankenhaus verstarb. Der Fahrer, ein 81-jähriger Mann, hatte zuvor die Vorfahrt einer Fahrerin aus Erkelenz missachtet.

Die Polizei berichtete, dass eine Zeugin am Sonntagabend gegen 17.49 Uhr via Notruf über den Unfall berichtete. Zwei Autos waren an der B55 auf Höhe der Anschlussstelle Jülich-Ost der Autobahn 44 in Höhe der Ausfahrt von Aachen kommend zusammengestoßen. Laut Polizeibericht hatte ein 81-jährige Fahrer eines Pkw die Vorfahrt einer 42-jährigen Frau aus Erkelenz, die die B 55 von Jülich in Richtung Linnich-Hompesch befuhr, nicht beachtet, als er nach links in Richtung Jülich abbiegen wollte. Im Fahrzeug des Seniors wurden sowohl er und seine 79-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Im anderen Auto erlitten die 42-jährige Fahrerin, ihre 40-jährige Begleiterin sowie ein 6-jähriges Mädchen ebenfalls schwere Verletzungen. Sie alle wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Der 81-Jährige konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Die 79-jährige Ehefrau wurde vom Krankenhaus Jülich zur Uniklinik Aachen verlegt, verstarb dort jedoch, nachdem sich ihr Zustand verschlechtert hatte.