Handball-Bezirksliga : Bezirksliga-Teams kassieren drei Niederlagen

Für die Handballteams aus Erkelenz und Wegberg gab es am Wochenende keine Punkte. Foto: pixabay/JeppeSmedNielsen

Handball Für die Teams aus Wegberg und Erkelenz gab es am Wochenende nichts zu holen.

Die Bezirksliga-Damen des HSV Wegberg mussten in Korschenbroich eine knappe Niederlage einstecken. Auch die beiden Herren-Bezirksligitsne unterlagen am vergangenen Wochenende.

Bezirksliga-Herren: TV Erkelenz – Borussia Mönchengladbach II 22:29 (11:15). Gegen den Tabellenführer aus Mönchengladbach hatte der ETV ein beschwerliches Spiel, an dessen Ende auch verletzungsbedingt die nächste Niederlage stand. Die meisten Torchancen (8 Stück) konnte einer der beiden Trainer, Tobias Funke, verwandeln. Drei Niederlagen in den jüngsten drei Spielen ist nun die momentane Bilanz des ETV-Teams. Am kommenden Spieltag steht die Mannschaft erneut vor einem schwierigen Gegner, es geht gegen TV Mönchengladbach.