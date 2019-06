Evangelische Kirchenkreis Jülich : Erstmals hauptberuflicher Referent für Notfallseelsorge

Kreis Heinsberg Premiere im Evangelischen Kirchenkreis Jülich: Christian Heinze-Tydecks ist neuer hauptberuflicher Referent für Seelsorge und Notfallseelsorge.

Erstmalig gibt es im Evangelischen Kirchenkreis Jülich einen hauptberuflichen Referenten für Seelsorge und Notfallseelsorge. Christian Heinze-Tydecks hat in Witten seine Diakonenausbildung absolviert, nachdem er schon eine Ausbildung als Erzieher begonnen hatte. Außerdem gehört eine Mediatorenausbildung zu seinem Handwerkszeug. Und zuletzt startete Heinze-Tydecks 2016 berufsbegleitend ein Studium in Supervision und Beratung, das er im März 2019 abschloss. Ab sofort ist er im Kirchenkreis Jülich tätig, zu dem der Kreis Heinsberg gehört.

Der Diakon hat umfangreiche Erfahrungen in der Jugendarbeit, im pastoralen Diensten mit Gottesdiensten, Beerdigungen und Trauungen und nicht zuletzt in der Notfallseelsorge. In der Notfallseelsorge, bei den Grünen Damen im Krankenhaus und bei den Besuchsdiensten in den Gemeinden wird Christian Heinze-Tydecks viel mit Ehrenamtlichen zu tun haben, denen er zum einen seelsorglicher Ansprechpartner sein möchte, die er aber auch durch kontinuierliche Fort- und Weiterbildungen strukturell stärken will. „Ich hab immer versucht, Menschen zu befähigen, selber etwas zu machen“, erklärt Heinze-Tydecks in einer Pressemitteilung des Kirchenkreises.