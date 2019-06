Versuchter Totschlag in Heinsberg : Messerstecher: vier Schwerverletzte

Versuchter Totschlag in Heinsberg

Die Polizei wurde zu einer blutigen Auseinandersetzung in Heinsberg-Lieck gerufen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

HEINSBERG Vier Schwerverletzte forderte ein Streit unter sechs rumänischen Erntehelfern mit Messern in Heinsberg-Lieck, zwei Täter sind in Haft.

Die Auseinandersetzung eskalierte am späten Freitagabend, berichtete Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts auf Anfrage. Gegen zwei Männer wurde Haftbefehl erlassen wegen gefährlicher Körperverletzung in Tat­einheit mit versuchtem Totschlag. Vier Beteiligte erlitten nach Angaben der Staatsanwaltschaft Aachen erhebliche Verletzungen und wurden zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Tatort war ein landwirtschaftlicher Betrieb. Die Spurensicherung nahm noch in der Nacht die Arbeit auf.