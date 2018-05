Krefeld : Wohnung an der Petersstraße ausgebrannt

Krefeld Am Freitagabend ist die Feuerwehr Krefeld zu einem Brand an der Petersstraße gerufen worden. Um 20.38 Uhr kamen laut Feuerwehr in der Leitstelle aufgrund der starken Rauchentwicklung gleich mehrere Notrufe an.

Die sechs Personen, die sich zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs im dreigeschossigen Gebäude aufhielten, retteten sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte unverletzt ins Freie. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Obwohl die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle hatte, wurde die betroffene Wohnung durch das Feuer so stark zerstört, das sie bis auf weiteres unbewohnbar ist. Die dort lebende Familie und ihr Kleinkind wurden durch Mitarbeiter der Stadt in einer Notunterkunft untergebracht.

Die Berufsfeuerwehr wurde bei dem Einsatz von mehreren Einheiten der freiwilligen Feuerwehr unterstützt. Insgesamt waren zunächst 35 Einsatzkräfte im Einsatz. Dazu waren vier Rettungswagen und zwei Notärzte vor Ort. Die Bewohner wurden von den Ärzten noch in der Petersstraße vorsichtshalber untersucht.



Nachdem nun der Einsatz abgeschlossen ist, hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(bk)