Krefeld: Das Spectaculum von Linn

Krefeld Geschichte zum Anfassen. Beim Flachsmarkt wurde gesponnen, das Eisen geschmiedet und Kerzen getaucht.

Den größten Andrang beim Flachsmarkt an der Burg Linn erlebte an diesem langen Wochenende einmal mehr das Ritterturnier auf der großen Wiese. Hunderte Menschen strömten zu den Wettkämpfen und gaben dem Kräftemessen der gerüsteten Recken ein Ambiente, wie es auch im tiefsten Mittelalter nicht besser hätte sein können.

Aber nicht nur diese faszinierende Showeinlage begeisterte die unzähligen Besucher, die bei bestem Wetter - Sonnenschein und Temperaturen knapp über 20 Grad - an drei Tagen zum Flachsmarkt strömten. Dabei wirkt die Strahlkraft des historischen Marktes nicht nur auf die nähere Umgebung. Zwei Freundinnen, die namentlich ungenannt bleiben wollen, reisten eigens aus Frankfurt an. Das Besondere: Sie waren in traditionelle Kostüme gekleidet. Eine trug gar Bogen und einen Köcher mit Pfeilen sowie ein Trinkhorn. "Ich liebe solche Märkte und besuche sie häufig. Gern auch in solcher Kleidung", berichtete sie.