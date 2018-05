Krefeld: "Verwaltung soll Management für das Stadthaus abgeben"

Krefeld FDP-Fraktionschef Heitmann fordert, dass sich die städtische BauGmbH künftig mit dem Projekt befasst.

Die FDP sieht die Verwaltung in der Verantwortung rund um die Problematik bei der Sanierung des Stadthauses. "Die FDP ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Stadt das ,Management' der städtischen BauGmbH überantworten sollte", so Fraktionschef Joachim C. Heitmann. "Nach uns vorliegenden Informationen hat sich das städtische Gebäudemangement bei der Sanierung des Stadthauses zwischen alle Stühle gesetzt. Die Machbarkeitsstudie hat wegen der Unwägbarkeiten bei Fenstern, Türen und Fliesen, beim Brandschutz und letztlich auch bei der Sanierungsverantwortung alle möglichen Interessenten abgeschreckt. Auf der anderen Seite sind die Differenzen mit der Oberen Denkmalbehörde in Sachen Fenstersanierung unübersehbar."

Die FDP hat deswegen "keine Hoffnung", dass das städtische Gebäudemanagement in absehbarer Zeit in der Lage ist, zu einer Einigung mit der Oberen Denkmalbehörde zu kommen und gleichzeitig den möglichen Investoren machbare Vorgaben zu unterbreiten. Deshalb soll das weitere Management der städtischen BauGmbH, einer Tochter der Wohnstätte, überantwortet werden. "Bei der BauGmbH erwarten wir ein wesentlich größeres Know-how für die Bewältigung von Projekten dieser Größenordnung als bei der Verwaltung, die hinlänglich bewiesen hat, dass sie es nicht kann", so Heitmann. Um Klarheit in die "Gemengelage" zwischen der Bauverwaltung, der Unteren Denkmalbehörde sowie der Oberen Denkmalbehörde zu bringen, die FDP einen Fragenkatalog an die Verwaltung erarbeitet: