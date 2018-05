Krefeld: Fahrradwerkstatt für Flüchtlinge

Krefeld Mit ihrer Fahrradwerkstatt an der Westparkstraße verhelfen Jost Baumgart und Ulrich Rabe geflüchteten Menschen zu Mobilität. Sie reparieren gespendete Fahrräder und geben sie günstig ab.

Für geflüchtete Menschen, die nach Deutschland kommen, ist es wichtig, mobil zu sein, um auch gesellschaftlichen Anschluss zu finden. Dem Ziel, möglichst vielen Menschen eben diese Möglichkeit zu geben, haben sich Jost Baumgart und Ulrich Rabe verschrieben. Baumgart ist Lehrer am Vera Beckers Berufskolleg und bekam von der Schulleitung eine Garage auf dem Gelände zur Verfügung gestellt. Hier starteten die Beiden im vergangnen Sommer eine Fahrradwerkstatt für Flüchtlinge. Ursprünglich war ihr Plan, gemeinsam mit Flüchtlingen gespendete Fahrräder zu reparieren und sehr preiswert an sie abzugeben. "Wir nehmen zwischen zehn und 30 Euro pro Fahrrad", berichtet Baumgart. "Die Räder würden auf dem Markt oft sicher 100 Euro und mehr einbringen. Unsere Kosten decken wir aus Spenden und unserer eigenen Arbeitskraft.".

Der Andrang allerdings war zu Beginn so groß, der Bedarf an Fahrrädern so hoch, dass sie von dem Gedanken, auch das Wissen über die Reparatur, beispielsweise bei einem Platten, zu vermitteln, zunächst abgingen. "Wir mussten erst einmal den dringendsten Bedarf decken. Zukünftig wollen wir aber zum Arbeiten mit den Flüchtlingen zurückkehren. Auch, weil uns der Kontakt mit den Menschen wichtig ist", erzählt Rabe.