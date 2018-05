Krefeld: Auszubildende führen zwei dm-Märkte mit Sonderaktionen

Krefeld Verantwortung übernehmen, selbstständig Entscheidungen treffen, im Team zusammenarbeiten: In den Lehrlingsfilialen des Drogeriemarktes dm sind bei den Teilnehmern alle Fähigkeiten gefordert, die sie sich während ihrer Ausbildung angeeignet haben. In gleich zwei Krefelder dm-Märkten kümmern sie sich vom 22. Mai bis 16. Juni vier Wochen lang eigenständig um alle Aufgaben, ob Kundenberatung oder Warenbestellung.

"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen Mitschülern. Wir werden sicherlich viel voneinander lernen können", sagt die 22-jährige Franziska Küppers. Sie übernimmt gemeinsam mit acht angehenden Drogisten am Dienstag, 22. Mai, die Leitung des Marktes am Mühlenweg. Sie planen vielfältige Aktionen: "Schöne Haare" heißt es am Samstag, 26. Mai. Die Kunden können an diesem Tag die Produkte der Exklusivmarke Langhaarmädchen testen und sich die Haare flechten lassen. Außerdem überrascht das junge dm-Team am Samstag, 2. Juni, mit einer Aktion zum Thema "Sommer, Sonne, Strand".