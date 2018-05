Lokalsport : Dülken will heute den Aufstieg perfekt machen

Krefeld Selten ging es bei zwei Nachholspielen um so viel, wie in dieser Woche. Heute Abend zum Beispiel gastiert ab 20 Uhr Tabellenführer Dülkener FC beim immer besser in Schwung kommenden Abstiegsaspiranten SV St. Tönis, für den in seiner misslichen Situation und der noch ungeklärten Anzahl an Absteigern - drei oder fünf - nur weitere Siege zählen. Andererseits könnten die Gäste bei vier Zählern Vorsprung auf Gellep und dann noch zwei ausstehenden Partien mit einem Erfolg den Aufstieg perfekt machen.

Die Begegnung morgen ist ebenfalls von erheblicher Brisanz. Da erwartet nämlich der Linner SV, als 14. mit 35 Punkten auf der Habenseite noch nicht aus dem Schneider, das abgeschlagene Schlusslicht SC Viktoria Krefeld. Und das hat nur noch eine theoretische Chance eventuell zu überleben, weshalb sich natürlich die Frage stellt, mit welcher Motivation sie an der Kurkölner Straße, wo um 19.30 Uhr angepfiffen wird, noch zu Werke gehen.

(WeFu)