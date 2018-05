Lokalsport: Annabel Frenzen gewinnt den Nürnberger Burgpokal

Krefeld Die Reiterin glänzte mit ihrem Wallach Silber Stern.

Annabel Frenzen vom RV Lenzenhof ist mit ihren Erfolgspferden gut in Fahrt. Sie trug sich in der Qualifikation zum Nürnberger Burgpokal mit Silber Stern als vierter Sieger (nur die kommen weiter) von zwölf Qualifikationen (acht stehen jetzt noch aus) für das internationale Festhallenturnier vom 13. bis 16. Dezember in Frankfurt ein. Sie rückte beim Nürnberger Burgpokal im Rahmen der "Pferd International" in München mit ihrem siebenjährigen Silber Stern in den Mittelpunkt. Annabel Frenzen, die mit Siegen in der schweren Klasse auf die magische Zahl "100" zusteuert, holte mit dem siebenjährigen Rheinländer Wallach in der Einlaufprüfung wie auch in der Finalqualifikation den Sieg. Silber Stern, der aus der Zucht ihres Vaters Achim Frenzen kommt, steht eine große Zukunft bevor. Da führt auch der Weg zum weiteren Erfolg über die Teilnahme am Nürnberger Burgpokal, der schon für manches Pferd das Springbrett zum großen Sport wurde. Pferde, die über diese Reihe gefördert wurden, sicherten 135 Medaillen bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften sowie nationalen Titelkämpfen.