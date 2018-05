Krefeld: Straßen NRW: Werbetafel muss weg

CDU-Politiker Thilo Forkel mit einem Schild, das auf die fehlerhafte Messung der Stadt anspielt. Die Werbetafel steht rund sechs Meter zu nah an der BAB-Anbauverbotszone. Foto: cpu

Krefeld Die digitale Werbetafel Untergath/Hauptstraße steht zu nahe an der Autobahn und muss abgebaut werden. Eine Ausnahmegenehmigung von Straßen NRW für die Stadt Krefeld und die Firma Ströer Media wird es nicht geben.

Die digitale Werbetafel an der Kreuzung Untergath/Hauptstraße an der Autobahnabfahrt in Oppum muss abgebaut werden. Eine Ausnahmegenehmigung für die Stadt Krefeld, die die Baugenehmigung, wie exklusiv berichtet, unter falschen Voraussetzungen erteilt hatte, wird es nicht geben. Das bekräftigte gestern Straßen NRW-Sprecherin Susanne Schlenga auf Anfrage unserer Redaktion.