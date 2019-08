Baubranche : Vergleiche kosten Wohnstätte fünf Millionen

Krefeld Streitigkeiten mit Partnern beim Bau der beiden Großprojekte der Wohnstätte AG in der Innenstadt werden bei der mehrheitlich städtischen Gesellschaft für erhebliche Zusatzkosten sorgen. Das teilt das Unternehmen in einer Fußnote im nun vorliegenden Geschäftsbericht 2018 mit. Es geht um mehr als fünf Millionen Euro.

Die finanziellen Folgen dieses Konflikts offenbart die zu 70 Prozent städtische Wohnstätte AG in ihrem gerade erschienenen Geschäftsbericht. In einer Fußnote zu den Gesamtkosten des Bauwerks an der Ecke neue Linner und Petersstraße in Höhe von 22,67 Millionen Euro informiert Vorstand Thomas Siegert, dass es wegen des Mediationsverfahrens zu Mehrkosten in Höhe von 2,854 Millionen Euro gekommen sei.