Tennis : Stremmel und Vogel wollen ihren Titel verteidigen

Krefeld Beim Tennisturnier des TC Oppum für Doppel und Mixed, da am heutigen Samstag beginnt, gibt es 112 Anmeldungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(alg) Am heutigen Samstag ist die Tennisanlage des Oppumer TC wieder ein Treffpunkt zahlreicher Tennisfreunde. Vom 17. bis 24. August findet das Turnier um den KIA-Cup am Fungendonk statt. Günther Besen, Sportwart und Organisator des Turniers freut sich auf dieses Event. „Wir haben in diesem Jahr 112 Meldungen und sehen daran, dass das Turnier auch nach dieser langen Zeit immer noch sehr beliebt ist.“

Der KIA-Cup wird seit über 20 Jahren als Doppel- und Mixed-Turnier in den Altersklassen von 30 bis 70 Jahren ausgetragen und zieht die Tennisspieler vom gesamten Niederrhein an. Immerhin geht es um Sachpreise von insgesamt 3000 Euro. In der Teilnehmerliste stehen bekannte Akeure, z. B. der ehemalige ATP- und Bundesligaspieler Jan Stremmel vom TV Vennikel, der mit seinem Partner Peter Vogel (TC Waldhof Bottrop) im Vorjahr bei den Herren 40 siegreich war. Auch bei der jetzt folgenden 21. Auflage gehen beide als Favoriten auf die Asche. Bei den Herren 50 haben Horst Starsetzki und Thomas Engels (BW Krefeld) gute Chancen, das Finale zu erreichen. Überhaupt sind die Aktiven von Blau-Weiß in verschiedenen Altersklassen stark vertreten.