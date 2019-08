Initiative für die Fußgängerzone : Uerdingen im Aufwärtstrend

Ehrenamtliches Engagement hat für weniger Leerstände in Uerdingen in der Fußgängerzone gesorgt. Foto: Karl Heinz Eiberg/Karl-Heinz Eiberg

Krefeld Eine private Initiative sorgt seit rund drei Jahren dafür, dass leerstehende Geschäfte gepflegt erscheinen und dekoriert werden. Das wertet die Umgebung auf und sorgt für Vermietung. Ein mögliches Modell auch für die Krefelder City?

Die Oberstraße in Uerdingen, das Herz der Uerdinger Fußgängerzone, erstrahlt in neuem Glanz. Die Zahl der Leerstände von Ladenlokalen ist deutlich reduziert. Die Händler sind optimistisch, und die Kunden fühlen sich wohl und kaufen gern ein. Das war vor nicht allzu langer Zeit ganz anders. „Es gab vor einiger Zeit eine Initiative, die die Oberstraße für den Autoverkehr freigeben und die Ladenlokale in Wohnimmobilien umwandeln wollte. Die Leute hatten aufgegeben“, erzählt Karl-Heinz Eiberg. Der Rentner wollte sich mit dieser Situation nicht abfinden und entschied sich, etwas dagegen zu unternehmen.