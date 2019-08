Ateliers in Krefeld : Herr Buchta ist wieder da – nur anders

Thomas Buchta in seinem Wohn- und Arbeitsraum. Der Computer ist wichtiges Arbeitsinstrument. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Mit seinen großformatigen Malereien im barocken Stil ist Thomas Buchta als Künstler Herr Buchta bekannt geworden. Inzwischen hat er die Fotografie und die digitale Bearbeitung entdeckt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Isabel Mankas-Fuest

Stillstand ist für Thomas Buchta ein Fremdwort. Im Verlauf seiner Kariere als Fotograf und Bildbearbeitungsexperte hat er die unterschiedlichsten Menschen und Motive vor der Linse gehabt und nicht selten steht der Autodidakt dabei auch selbst Modell: „Ich nehme mich selbst nicht so ernst“, sagt der gebürtige Krefelder und schmunzelt dabei.

Thomas Buchta ist gelernter Schlosser. Er kam früh zur Kunst. In jungen Jahren hat Thomas Buchta, für viele Krefelder auch als Herr Buchta bekannt, mit Pinsel auf Leinwand gemalt, inspiriert von der Malerei des Barock, interessierten ihn damals wie heute Perspektiven. 20 Jahre später hat Buchta Pinsel und Farbe gegen ein kleines schwarzes Graphik-Tablet eingetauscht, als Leinwand dient ihm sein Computer. „Ich selbst würde mich nicht als Fotograf bezeichnen. Das Foto benutze ich eher als Skizze für meine weitere Arbeit“, beschreibt er die Technik hinter seiner Kunst. 2002 entdeckt er im Netz die fotocommunity – eine technische Plattform für Fotografen. Es werden Tipps und Tricks ausgetauscht und Buchta merkt, dass seine Bilder gut ankommen. Erste Aufträge aus dem Musiker-Freundeskreis stehen am Beginn seiner Kariere und schnell wird aus seinem anfänglichen Hobby mehr. „Wenn ich eine Idee im Kopf habe, muss die dringlichst raus“ und Buchta hat sehr viele Ideen. Er hängt seinen Beruf als Schlosser an den Nagel und will fortan nur noch Bilder machen. „Schräges Zeug“, sagt er über seine Arbeiten, die zwischen 2002 und 2012 entstanden. Darunter finden sich Katzenporträts von seinen beiden Hauskatzen Sir Tebby und Lord Perceval, Architekturaufnahmen und Bilder, die eine Mischung aus Splattermovie und historischen Porträts sind.

„Kiss“. Foto: Thomas Buchta

Info Aus dem Leben von Thomas Buchta Thomas Buchta ist 1968 in Krefeld geboren Der gelernte Schlosser beginnt seine künstlerische Karriere als Maler, wechselt dann das Medium und fotografiert. 2006 erscheint sein Fotobildband „Intense“ im art-manufaktur/Kunstverlag KassKontakt und Anfragen auf facebook oder Instagram unter Thomas Buchta.

Eins steht fest: So schnell kann man sich an seinem umfassenden Portfolio nicht sattsehen. „Es gab Zeiten, da haben mir die Leute die Bude eingerannt.“ In der Krefelder Innenstadt betreibt Buchta zu dieser Zeit eine eigene Galerie. Auf ein ganz bestimmtes Motiv wird er noch heute angesprochen: „Ich habe Frauen mit Essstörungen fotografiert - eine übergewichtige Frau war auch dabei, nackt und ganz ohne Photoshop in Szene gesetzt, das hat sich rumgesprochen.“ Es folgten viele weitere Akte von Frauen und Männern, die sich trauten, ihren Körper zu zeigen, jenseits vom Normalgewicht.

„Hackebeil“: alles Arbeiten von Buchta. Foto: Thomas Buchta

Die Szenerien, in die Buchta seine Modelle steckt, reichen von himmlischen Engelsfiguren bis hin zu apokalyptischen Märtyrer-Posen mit blutverschmiertem Dornenkranz. Seine größte Auftragsarbeit kam damals aus der deutschen HipHop-Musikszene: Skandal-Rapper Bushido beauftragt ihn mit einem Cover für sein neues Album. Buchta malt ihm Narben ins Gesicht und krönt ihn mit einem Nimbus aus scharfen Messern.

Cover für RapperBushido. Foto: Thomas Buchta

„Wonderland“. Foto: Thomas Buchta