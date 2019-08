Fußball-Landesliga : Wiedersehen mit Wiegers

Krefeld Fischelns Ex-Trainer kommt mit dem ASV Süchteln an die Kölner Straße.

(uwo) Für den Fußball-Landesligisten VfR Fischeln war es bisher der erwartet schwere Einstieg in die neue Saison. Das neu formierte Team von Trainer Kalli Himmelmann steht mit einem Punkt zwar nicht gänzlich mit leeren Händen da, muss aber gerade in der Anfangsphase zusehen, sich nicht im Keller festzusetzen. Daher kommt der morgigen Begegnung gegen den bisher punktlosen ASV Süchteln (15.30 Uhr) besondere Bedeutung zu.

Bei der verdienten 1:3-Niederlage in Sterkrade musste seine Mannschaft jede Menge Lehrgeld zahlen, zeigte aber in der letzten halben Stunde auch, dass sie durchaus in der Lage ist, mitzuhalten. Himmelmann bescheinigt seiner Mannschaft das nötige Potenzial, fordert aber auch einen schnellen Lernprozess: „Wir brauchen sicher noch vier bis fünf Spieltage, um unsere Fehler abzustellen. Süchteln scheint aber ähnlich wie wir noch nicht so gefestigt. Daher werden wir versuchen, den Gegner von der ersten Minute an unter Druck zu setzen um eine mögliche Verunsicherung auszunutzen.“