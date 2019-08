Kunst in Krefeld : Treibgut-Boot fürs Uerdinger Rheinufer

Krefeld Ihr Rheingucker auf der Uerdinger Promenade bekommt Gesellschaft: Marion Schulz-Staufenbiel hat eine zweite Installation für die Rhine Side Gallery errichtet. Heute Abend wird eine dritte Arbeit enthüllt.

Der Rhein erzählt Geschichten. Und die finden Aufmerksame, wenn sie in den Morgen- und Abendstunden am Ufer entlangflanieren, aufsammeln, was der Fluss und Zeitgenossen dort hinterlassen haben, und dabei die Augen offen halten. „Wenn ihr etwas Besonderes findet, das nach Treibgut aussieht, dann gebt Bescheid“, hatte Marion Schulz-Staufenbiel der Guerilla-Picking-Gruppe auftragen. Und sie war auch selbst mit den Ehrenamtlern auf Streifzug gegangen, die regelmäßig das Uerdinger Rheinufer vom Müll befreien. Denn besondere Fundstücke sollten Teil ihrer künstlerischen Arbeit werden. „Treibgut“ heißt die Installation, die nun am Beach des Uerdinger Rheinufers steht – in unmittelbarer Nähe ihres überdimensionalen metallenen Rheinguckers, den sie vor wenigen Wochen im Rahmen des Projekts Rhine Side Gallery aufgestellt hatte.