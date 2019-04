Architektur in Krefeld : Unbekannte Pläne für Villa Esters entdeckt

Krefeld Sensationeller Zufallsfund: In einem unbeschrifteten Karton entdeckte Stadtarchivar Christoph Moß die Dokumente.

(ped) Nicht alle Pläne, die der Bauhaus-Architekt Ludwig Mies van der Rohe für Krefeld entworfen hat, sind verwirklicht worden. Welche Juwelen in Schubladen gelandet sind, weiß man spätestens seit der Verein MiK (Mies in Krefeld) die nie realisierten Pläne für einen Golfclub auf dem Egelsberg als Modell umgesetzt hatte. Nun gibt es eine neue Sensation: In einem nicht beschrifteten Karton im Stadtarchiv schlummerten bislang unbekannte Pläne von Haus Esters aus dem Jahr 1927/28. Christoph Moß, stellvertretender Leiter des Stadtarchivs, hat die Unterlagen bei einer routinemäßigen Sichtung noch nicht erfassten Archivgutes zufällig gefunden.

Eine Auswahl der Pläne, Dokumente und Zeichnungen unter anderem von einem Möbelstück für Haus Esters und der Heizungsplan sind ab sofort in einer Ausstellung im Foyer des Stadtarchivs an der Girmesgath 120 zu sehen.

Insgesamt liegen jetzt drei nicht realisierte Varianten für das Haus Esters vor, von denen eine jedoch nicht datiert ist. „Das ist neues und reiches Material für die Bauhaus-Forschung“, sagt Privatdozentin Stefanie van de Kerkhof. Mit ihrem Forschungsprojekt „Moderne Zeiten im Westen? Industriekultur und Konsumgeschichte Krefelds 1918-1933“ in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv beschäftigt sie sich auch mit den beiden Verseidag-Direktoren Josef Esters und Hermann Lange. Sie hatten Mies van der Rohe, dessen Nachlass im New Yorker Museum of Modern Art (Moma) aufbewahrt wird, als Architekt der Moderne mit dem Bau des Bürogebäudes und ihrer Wohnhäuser beauftragt. „Wir sind jetzt eine kleine Dependance vom Moma geworden“, sagt van de Kerkhof. Denn nach derzeitigem Wissensstand existierten die in Krefeld gefundenen Pläne eben nur in der Seidenstadt. „Dieser Zufallsfund wird die Forschung noch befeuern“, meint die Wirtschaftshistorikerin.