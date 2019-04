Verleihung in Straelen : Ehemaliger Stadtarchivar geehrt

Straelen Bernd Boitelle bekam den Brücker-Preis für seine Verdienste in der Heimatkunde.

Bürgermeister Hans-Josef Linßen sprach in seiner Rede über die lokale Bedeutung des Preises, der seit 1969 an ausgewählte Personen verliehen wird. Eine sechsköpfige Jury entscheidet darüber, an wen der Preis verliehen werden soll. Straelens Alt-Archivar Bernd Boitelle, der 2006 in Ruhestand gegangen ist, wurde für seine langjährige, grenzübergreifende Aufarbeitung und Recherche der gemeinsamen Geschichte von Straelen und Venlo geehrt. Die älteren Dokumente im Archiv sind in niederländischer Sprache verfasst, somit war der bald 75-Jährige prädestiniert für diese Arbeiten und folgte seiner Berufung.