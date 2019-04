Parteienstreit : CDU: Verwaltung bemüht sich zu wenig um Zuschüsse

Krefeld Blondin: Keine Infos zur Grotenburg und zur Horkesgath

(jon) Der Streit zwischen SPD und CDU um angeblich fehlenden Einsatz für Krefeld geht in die nächste Runde: Die CDU-Ratsfraktion zeigt sich irritiert über den Vorwurf der SPD, die Stadt sei in Berlin schlecht vernetzt, da sie beim Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtung“ leer ausgeht. „Wer, wie die Krefelder Stadtverwaltung, kein gutes Fördermittelmanagement hat, das frühzeitig die Kommunalpolitik und die Abgeordneten auf Landes- sowie Bundesebene beteiligt, der muss sich nicht wundern, wenn er leer ausgeht. Weder zur Grotenburg noch zur Sportanlage Horkesgath hat die Verwaltung mit dem notwendigen zeitlichen Vorlauf informiert. Schade, dass es nun zu spät ist“, ärgert sich Ratsherr Marc Blondin, MdL (CDU). Anfang August sei Oberbürgermeister Frank Meyer von seiner eigenen SPD-Fraktion aufgefordert worden, sich für die Stadt bis Ende August beim Bundesprogramm zu bewerben. Die Antragsfrist wurde dann vom Ministerium bis 19. Dezember verlängert. Blondin: „Die Stadt hat erst am 18. Dezember, einen Tag vor Toresschluss, den Antrag eingereicht. Hier fragt man sich schon, ob der OB seine Fraktion so ernst nimmt, dass es über vier Monate dauert, den Vorschlag umzusetzen.“