Bürgerprotest in Krefeld : Stadt will Bürger für Widerspruch gegen Abfall-Anlage zur Kasse bitten

Im Dezember versammelten sich Anlieger zum Protest gegen die geplante Abfall-Anlage an der Breuershofstraße. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Ein Brief des Umweltamts sorgt für Ärger: Demnach kommen auf Bürger bis zu 500 Euro Gebühren zu, wenn sie ihren Einspruch gegen die geplante Anlage an der Breuershofstraße nicht zurückziehen.

Carola Puvogel

Ein dutzendfach versendetes Schreiben des Krefelder Umweltamts sorgt in Fischeln für Unverständnis: Darin legt eine Mitarbeiterin der Behörde den Adressaten nahe, ihren Widerspruch gegen die Genehmigung einer Abfall-Behandlunganlage im Gewerbegebiet Breuershofstraße zurückzuziehen. Andernfalls drohe ihnen eine Gebühr in Höhe von 10 bis 500 Euro.

„Nach derzeitiger Aktenlage plane ich, Ihren Widerspruch zurück zu weisen“, heißt es in dem Schreiben. Und weiter: „Die Erteilung von Bescheiden über Widersprüche – wenn und soweit sie zurückgewiesen werden – ist gebührenpflichtig.“ Bis zum 25. April sei den Adressaten „anheim gestellt“, ihren Widerspruch zurückzuziehen oder „weitere Tatsachen vorzutragen“. Andernfalls werde nach „Aktenlage entschieden“.

Info Abfall-Anlage an der Breuershofstraße Planung In einer Halle im Gewerbegebiet Breuershofstraße soll Bauschutt gebrochen und gesiebt werden, außerdem nicht-gefährliche Abfälle wie Metalle und gefährliche Abfälle, möglicherweise asbesthaltig, in geschlossenen Containern gelagert werden. Rechtslage Nach geltender Rechtslage ist das an diesem Standort zulässig und bedarf keiner Sondergenehmigung. Eine Ausnahmegenehmigung wurde aber für die Aktivitäten außerhalb der Halle erteilt: Dort soll laut Information der Behörde „nicht gefährlicher“ Abfall – Bauschutt – gelagert und sortiert werden.

Hintergrund: An der Breuershofstraße soll, wie ausführlich berichtet, auf einem brach liegenden Grundstück eine Abfall-Behandlungsanlage gebaut werden. Dagegen gibt es Protest auf breiter Front: Mehr als 100 Bürger hatten Widerspruch eingelegt und so dafür gesorgt, dass die bereits erteilte Baugenehmigung vorerst ausgesetzt wurde.

Für betroffene Bürger liest sich das Schreiben der Verwaltung wie eine Drohung. „Das ist wie David gegen Goliath, und es fühlt sich an, als ob man keine Rechte hätte“, formuliert Brigitte Machost, Geschäftsführerin der ortsansässigen Schnitzler GmbH. Das Wort „Feudalherrschaft“ kommt ihr in Zusammenhang mit dem Brief in den Sinn. „Anstatt die Meinung der Bürger und Betroffenen zu hören und ernst zu nehmen, werden wir jetzt mit einer Kostennote bedroht“, sagt sie. Zurückziehen will sie ihren Widerspruch nicht. Gemeinsam mit anderen Anliegern werde weiter darüber nachgedacht, gegen die Aball-Behandlungsanlage zu klagen.

Bezirksvorsteherin Doris Nottebohm (SPD) hat selber keinen Widerspruch eingelegt, bezeichnet aber auf Nachfrage unserer Redaktion das Verwaltungsschreiben als „nicht so geschickt formuliert“. Wahrscheinlich sei der Brief an die Bürger gut gemeint gewesen. „Aber man sollte auf die Wortwahl achten“, sagt die Bezirksvorsteherin.

Katharina Krüger vom gleichnamigen Autoteile-Händler will ebenfalls ihren Widerspruch nicht zurückziehen, glaubt aber, dass viele nicht direkt betroffene Fischelner, die aus Solidarität mit den Anliegern Widerspruch eingelegt hatten, nun aus Angst vor den Gebühren einknicken werden. „Allein bei mir standen vier total erschrockene und empörte Leute mit dem Brief vor der Tür“, erzählt sie. Auch sie ärgert sich über das Vorgehen der Behörde. „Welche Möglichkeiten hat man denn als Bürger wirklich?“, fragt sie. „Ich habe das Gefühl, dass wir keine eigene Meinung haben dürfen oder sollen.“ Auf die geäußerten Bedenken von Bürgern und lokaler Politik, die auch erst im Nachhinein über die geplante Abfall-Anlage informiert wurde, werde nicht eingegangen, das Umweltamt habe im Alleingang entschieden. Krüger meint, es sei Aufgabe der Stadt, für das umstrittene Vorhaben einen anderen, verträglicheren Standort zu vermitteln.

Neben der Sorge vor Emissionen durch den Abfall-Verarbeiter steht auch in der Kritik, dass ein Verkehrskonzept fehlt. Der zu erwartende Lkw-Verkehr der Neuansiedlung werde zum Verkehrskollaps in dem kleinen Gewerbegebiet führen.

„Es wird Druck aufgebaut, auf die Leute, die sich in Fischeln für uns stark machen“, sagt Carolin Geraets, vom gleichnamigen Gartenbau-Betrieb. Ihr Eindruck: „Diese Stimmen sollen mundtod gemacht werden.“ Es sei erschreckend, welche Mittel die Stadt anwende, um die Anzahl der Widersprüche zu verringern. Die Verwaltung habe sich nicht einmal die Mühe gemacht, zwischen Anliegern und Bürgern, die aus Solidarität Widerspruch eingelegt hatten, zu unterscheiden. „Alle haben den gleichlautenden Brief bekommen“, sagt sie. Auch sie und ihr Mann wollen nicht zurückziehen: „500 Euro sind doch ein Witz gegen den drohenden Verlust der Lebensqualität.“

Der Bürgerverein Fischeln, der sich ebenfalls am Protest beteiligt und einen Widerspruch formuliert hatte, ist laut seines Vorsitzenden Reiner Schütt „über den Text des Umweltamts sehr erstaunt“. Die Formulierungen in dem Brief seien mindestens „sehr unglücklich“. Schütt sagte auf RP-Anfrage, „es entsteht durchaus der Eindruck einer Art Nötigung.“ Rein juristisch sei das Vorgehen der Verwaltung, so Schütt, wohl okay.

Eine Mitarbeiterin des Umweltamtes hatte bereits im Rahmen einer Sitzung der Bezirksvertretung Fischeln im Februar darauf hingewiesen, dass Gebühren für abgelehnte Widersprüche fällig werden könnten – und zwar auf Grundlage der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung (AVerwGebO NRW) des Landesrechts Nordrhein-Westfalen. Die Verwaltungsmitarbeiterin hatte seinerzeit erläutert, dass nach Erkenntnissen der Immissionschutzbehörde von den Aktivitäten des Unternehmens keine Gefahren ausgehen. Dennoch sind die Sorgen der Anlieger nach wie vor groß. In unmittelbarer Nähe befinden sich Bäckerei, ein Fleisch verarbeitender Betrieb und viele mittelgroße Handwerksbetriebe, die sich in ihrer Existenz bedroht sehen.