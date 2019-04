Vorfall in Krefeld : Jugendlicher wird von Auto erfasst und leicht verletzt

Vorfall in Krefeld

Krefeld Am Freitagabend wurde ein 16-jähriger Fußgänger auf der Lewerentzstraße von einem Auto erfasst und dabei leicht verletzt. Der Fahrer entfernte sich, ohne den Unfall zu melden.

Laut Polizei wollte der 16-Jährige gegen 19.30 Uhr die Lewerentzstraße in Richtung Corneliusplatz überqueren. Dabei wurde er von einem schwarzen Auto am Knie erfasst und stürzte. Der Autofahrer stieg daraufhin aus seinem Wagen und erkundigte sich nach seinem Wohlbefinden. Als der Jugendliche sagte, dass er unverletzt sei, fuhr der Fahrer weiter in Richtung Tannenstraße. Zu Hause erzählte der 16-Jährige Angehörigen von dem Unfall. Weil er Schmerzen hatte, suchten sie einen Arzt auf. Das teilt die Polizei mit.