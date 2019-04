Deutsche Kleinbootmeisterschaften im Rudern : Staelberg verbessert sich trotz starker Konkurrenz

Krefeld Sie gewinnt Silber bei den deutschen Kleinboot-Meisterschaften. Ihr Krefelder Mannschaftskamerad Jonathan Rommelmann holt sogar Gold.

Oliver Schaulandt (oli) ist Redakteur am Newsdesk der Rheinischen Post in Krefeld.

Die Olympiakandidaten des Crefelder Ruderclubs haben auf dem Fühlinger See bei Köln das erhoffte Ausrufezeichen gesetzt: Bei den deutschen Kleinbootmeisterschaften holte Jonathan Rommelmann den Titel, Michaela Staelberg fuhr auf den Silberrang, und Laurits Follert legte als Vierter eine gute Bewerbung für einen Platz im deutschen Vorzeigeboot, dem Achter, hin. Pech hatte hingegen Marc Leske: Sein Partner müsste verletzt passen, so dass der Zwei-Meter-Hüne zum zuschauen verurteilt war.

Auch Michaela Staelberg verbesserte sich um einen Platz, nach Bronze im vergangenen Jahr sprang nun Silber heraus. Der Erfolg ist umso bemerkenswerter, weil die Konkurrenz entsprechend stark war. Neben Siegerin Frieda Hämmerling aus Kiel und Franziska Kampmann aus Waltrop, im vergangenen Jahr noch Vize-Weltmeister im Doppelvierer, hatte Vierer-Olympiasiegerin Julia Lier ihre freiwillige Pause beendet und stand ebenfalls im Finalrennen. Für Staelberg geht es nach Ostern wieder mit der Mannschaftsbildung in Berlin weiter. Ihr erklärtes Ziel ist der Doppelvierer, der in Deutschland eine hohe Tradition hat und bei den letzten Olympischen Spielen mit der Krefelderin Lisa Schmidla Gold holte.

Knapp am Treppchen vorbei rutschte Laurits Follert mit seinem neuen Partner Jakob Schneider/Essen, der aus dem Weltmeisterachter kommt. „Das war ein gutes Rennen, aber auf der Bahn war nicht mehr möglich“, sagte Follert, der als Vierter aber seinen Anspruch auf einen Platz im Deutschlandachte wahrte. Die erste Formierung wird nach Ostern stattfinden und dann auch bei der Internationalen Regatta in Duisburg am 8/9. Mai getestet werden. In dieser Woche wird Bundestrainer Uwe Bender noch bekannt geben, wie das Boot fahren soll, und Follert hofft natürlich auf einen Platz im Flaggschiff.