Wirtschaft : 25 Millionen Euro für den zweiten Arbeitsmarkt

Krefeld Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) begrüßt Investitionen in den Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit.

IG BAU-Bezirksvorsitzende Doris Jetten spricht von einem überfälligen „Kraftakt am Arbeitsmarkt“. Die Bundesmittel könnten dafür sorgen, einen großen Teil der Menschen, die oft seit Jahren ohne Job sind, in „Lohn und Brot“ zu bringen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit gibt es in Krefeld rund 5830 Langzeitarbeitslose. „Das ist aber mit Blick auf die gute Lage am Arbeitsmarkt immer noch viel zu hoch“, so die IG BAU.