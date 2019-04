Tag der Städtebauförderung : Stadt lädt zum Wallpicknick und ins Stadtbad

Der Südwall mit neuem Spielplatz und neuem Mittelstreifen soll am 11. Mai in Beschlag genommen werden – mit einem Wallpicknick. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Krefeld entdeckt seine Architekturperlen. Über das Bauhaus ist im Moment genug gesagt. Diesmal stehen die vier Wälle und das historische Stadtbad im Fokus. Beides sei einzigartig in Deutschland, erklärte Baudezernent Martin Linne am Dienstag bei der Vorstellung des Programms für den Tag der Städtebauförderung am 11. Mai.

Schämen war gestern. Mit Mitteln aus der Denkmalpflege und der Städtebauförderung bringt die Stadt ihre Kostbarkeiten wieder in Schuss. Nach der Samtweberei und den beiden Museumsvillen Lange und Esters, die zum Jubiläum 100 Jahre Bauhaus saniert wurden, rückten Baudezernent Martin Linne und Stadtmarketingchef Uli Cloos gestern zwei weitere Architekturperlen in den Fokus: das historische Jugendstil-Stadtbad an der Neusser Straße und die vier Wälle, deren Planung in diesem Jahre 200 Jahre her ist.

Beides sei einzigartig in Deutschland, betonte Linne. Die Vagedes-Wälle sowieso und das Stadtbad aus dem Jahr 1904 mit einem Freibad mitten in der Innenstadt auch. „Das gab’s in Deutschland nicht noch mal“, sagte der Beigeordnete, der demnächst seine beruflichen Zelte in Duisburg aufschlägt. Der Stadt habe 2004 der Mut gefehlt, statt das Bad zu schließen, es zu sanieren. Private Investitionen in das Objekt seien gescheitert, langwährende Optionsverträge hätten viel Zeit gekostet. Umso erfreuter zeigten sich die Protagonisten gestern bei der Vorstellung des Programms für den Tag der Städtebauförderung am 11. Mai. Nachdem Dach und Fassade des Jugendstilbades mit öffentlichen Mitteln saniert worden sind, ziehen das Stadtumbaubüro und der Verein Freischwimmer demnächst ins Erdgeschoss ein.

Info Anmeldung zu Führungen ist erforderlich Seit 2015 wird jährlich der Tag der Städtebauförderung gemeinsam von Bund, Land und Kommunen bundesweit initiiert. Die Stadt Krefeld bietet am 11. Mai verschiedene Veranstaltungen an, die beispielhaft für Städtebauförderung in der Seidenstadt sind. Für alle Führungen ist die Teilnehmerzahl begrenzt und eine Anmeldung erforderlich. Die kann telefonisch unter 0215136601515 oder per Mail an stadtmarketing@krefeld.de erfolgen.

Beide wollen einerseits deutlich machen, was sie bewegen, und andererseits die Bürgerschaft motivieren, sich für ihre Stadt einzusetzen. So sammeln die Freischwimmer seit längerem Ideen für eine Nutzung des Stadtbades über den Badebetrieb im früheren Herrenbad hinaus. Die Immobilie bietet 8000 Quadratmeter Nutzfläche, die am 11. Mai bei acht kostenlosen Führungen zu besichtigen sind. Insgesamt können sich 160 Besucher einen Eindruck vom Fortgang der Arbeiten und der Möglichkeiten machen. Ausstellungen und Performances sollen die Gäste unterhalten, aber auch anregen, Ideen zu äußern und Vorschläge zu machen.

Das zum historischen Stadtbad zählende Freibad an der Gerberstraße verströmt Dornröschen-Atmosphäre. Foto: Carola Puvogel

Die Wiederaufnahme des Badebetriebs im alten Herrenbad ist sozusagen das Kernstück der Sanierung. Mit einer solchen öffentlichen Nutzung darf die Kommune mit 70 Prozent Zuschuss zu den Kosten aus Mitteln der Städtebauförderung rechnen.

Parallel zum Stadtbad übergibt die Stadt den neu gestalteten Abschnitt von West- und Südwall der Öffentlichkeit. Rund um den Spielplatz stehen Liegestühle und Picknickdecken gegen Leihgebühr zur Verfügung. „Die Picknickkörbe müssen die Besucher selbst füllen und mitbringen“, sagte Cloos. Der Veranstalter liefer nur den Rahmen – sprich Musik des Saxophonisten Oliver Hirschegger sowie Kaffee und kühle Getränke. Das Kinder- und Familienbüro organisiere die Kinderunterhaltung mit vielfältigen Aktionen und Geräten aus dem Spielecontainer. Oberbürgermeister Frank Meyer spricht zur offiziellen Eröffnung ab 11 Uhr. Anschließend lassen die Akteure der City Dance School die Beine fliegen.