Perpektivwechsel : Tausende Besucher beim Kultur-Stadtfest

Krefeld Die Krefelder haben den „Willy“ neu entdeckt. Der Willy-Göldenbachs-Platz hat sich als Bühnenort bewährt. Die neunte Auflage von „Kultur findet Stadt“ war ein Erfolg. Das „Triadische Ballett“ bildete einen würdigen Rahmen.

Er liegt mitten in der City, und doch ist sein Name selbst vielen Krefeldern fremd. Gewesen – muss es seit dem Wochenende heißen, denn der Willy-Göldenbachs-Platz, einst ein schmuckloser Parkplatz zwischen Bröckske und Begegnungszentrum Wiedenhof, hatte trotz der Umgestaltung in den vergangenen Jahren ein stiefkindliches Dasein. Das Festival „Kultur findet Stadt“ hat ihn jetzt als probaten Ort für stimmungsvolle Veranstaltungen etabliert. Der „Willy“ ist jetzt eine Adresse im Festivalbuch der Stadt.