Polizeibilanz : Unfallreiches Wochenende mit mehreren Verletzten

Foto: dpa/Jens Wolf

Krefeld Radfahrer fuhr unter Drogeneinfluss. BMW Isetta verlor ihr Hinterrad. Eisenstangen fielen von der Ladefläche.

(RP) Zahlreiche Unfälle beschäftigten am Wochendende die Polizei: Am Freitag um 8.15 Uhr kam es an der Kreuzung Preußenring/Westparkstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Fahrzeugführer, bei dem der unter Drogeneinfluss stehende Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Radfahrer fuhr die Westparkstraße in Richtung Innenstadt und wollte die Kreuzung zum Preußenring geradeaus überqueren. Dabei wurde er von einem 53-jährigen Fahrzeugführer übersehen, der neben ihm fuhr und auf den Preußenring nach rechts abbog. Der Radfahrer wurde zur Polizeiwache Süd gebracht, um eine Bluptrobe zu entnehmen.

Ebenfalls am Freitag, gegen 11.45 Uhr, fuhr ein elfjähriger Junge mit seinem Fahrrad gegen einen geparkten Wagen und verletzte sich leicht dabei. Der Junge war auf der von-Ketteler-Straße in östliche Richtung unterwegs, als er das Gleichgewicht verlor und gegen einen geparkten Wagen fuhr. Dabei verletzte er sich leicht und der geparkte Wagen wurde leicht beschädigt. Der Junge wurde in die Obhut von Angehörigen übergeben.

Im Stadtgebiet kam es am Samstagmittag gleich zu fünf Verkehrsunfällen, bei denen es mehrere leicht und schwer verletzte Personen gab. Der erste Verkehrsunfall ereignete sich um 15.43 Uhr. Die Polizei erhielt Kenntnis, dass es in Bockum zu einem Verkehrsunfall gekommen war. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 82-jähriger Krefelder mit seinem Roller beim Abbiegen von der Berliner Straße in die Vadersstraße von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren war. Der Mann wurde leicht verletzt und wurde vor Ort ärztlich untersucht.

Um 16.56 Uhr wurde ein Radfahrer auf einem Parkplatz am Elfrather See in Uerdingen schwer verletzt. Bei Entladetätigkeiten von einem Anhänger waren mehrere Eisenstangen heruntergefallen. Der ankommende 35-jährige Radfahrer konnte den Eisenstangen nicht mehr ausweichen und kam zu Fall. Er zog sich eine Kopfplatzwunde und eine Fraktur des linken Unterarmes zu. Ein 21-jähriger Arbeiter, der mit den Entladetätigkeiten beschäftigt war, hat bei dem Unfall eine Fußverletzung erlitten. Beide Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Um 17.54 Uhr löste sich der Reifen eines BMW Isetta auf der Dohmenstraße in Fischeln, und es kam zum Unfall. Der 55-jährige Fahrer kam aus Richtung Anrather Straße. Als sich ein hinterer Reifen löste, verlor er die Kontrolle über sein Dreirad und fuhr gegen einen geparkten Lkw. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der BMW musste eingeschleppt werden.

Um 19.35 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Ter-Meer-Straße und Edmundstraße in Uerdingen zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 21-jähriger Krefelder Fahrer eines VW Golf war über die Ter-Meer-Straße in Richtung Edmundstraße gefahren. An der Kreuzung bog er nach rechts ab. Hier stieß er ungebremst mit dem ihm entgegenkommenden Mercedes eines 35-jährigen Krefelders zusammen, der über die Edmundstraße in Richtung Parkstraße gefahren war. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 14.500 Euro geschätzt. Der 35-jährige erlitt leichte Verletzungen.