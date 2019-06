Serenadenkonzert : Sensibel und expressiv – das „Trio Adorno“

Krefeld Mit einem hochkarätigen Programm beendeten drei Musiker aus der Hansestadt Hamburg die Serenaden-Saison auf Burg Linn. Das Konzert begann mit einer Überraschung für die zahlreichen Zuhörer.

Mit dem gewichtigsten Werk der Programmfolge begannen Christoph Callies, Violine; Samuel Selle, Violoncello und Hinnrichs am Tasteninstrument: Dem fast dreiviertelstündigen Trio Nr.7 op.97 B-Dur, das Ludwig van Beethoven dem Erzherzog Rudolph widmete. Das in zeitlicher Nähe zur siebten und achten Sinfonie entstandene Opus – das letzte seiner Art im Schaffen des Komponisten –gilt als Höhepunkt der Klaviertrio-Literatur.

Vier der fünf kurzen Stücke huschten wie flüchtige (aber technisch anspruchsvolle) Miniaturen vorüber. Doch das Fünfte verlangte von den Streichern Naturtöne in nicht temperierter Stimmung. Hinnrichs hatte in seiner Einführung bereits gewarnt, sie klängen „etwas verstimmt“. Sie taten wahrlich den Ohren weh, und der Sinn der Tortur war nicht so recht zu ergründen.

Robert Schumann schrieb das letzte seiner drei Klaviertrios –op.110 g-Moll - im Jahre 1851 und widmete es dem von ihm sehr geschätzten dänischen Komponisten Niels Gade. Damals lebte Schumann mit seiner Familie in Düsseldorf - es war die Zeit, als seine psychische Erkrankung sich immer mehr bemerkbar machte. Eine innere Unruhe durchzieht alle vier Sätze des ergreifenden Opus, auch empfindsame Phasen werden immer wieder aufgebrochen. Dem Finalsatz schließlich wollte der Komponist mit Macht „Humor“ einflößen – so auch der Titel. Doch der in seinen Stimmungen stetig schwankende, unglückliche Tonsetzer äußerte nach dem ersten Hören treffend „es habe ihm nicht so recht gelingen wollen.“