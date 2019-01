Unsere Woche : Eine „Kulturstadt Rheinberg“ bietet Chancen

RP-Redakteur Uwe Plien Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Die Rheinberger Kulturlandschaft ist bunt, vielfältig und qualitativ hochwertig. Daraus sollte die Stadt deutlich mehr Kapital schlagen.

Prominente Namen wie Claudia Schiffer oder Isabell Werth, bekannte Unternehmen wie Underberg oder Solvay, architektonische Besonderheiten wie das Stadthaus mit Stadthalle, das Alte Rathaus oder die historische Innenstadt in Gänze – das ist meistens das, was Nicht-Rheinbergern zu Rheinberg einfällt. Doch die Stadt hat ein Pfund, mit dem sie wuchern kann und künftig auch deutlich mehr wuchern sollte: die Kultur. Was Rheinberg in kultureller Hinsicht zu bieten hat, geht weit über das hinaus, was man in einer 32.000-Einwohner-Stadt erwarten kann.

Nehmen wir nur die Musik: Die Musikalische Gesellschaft verwöhnt ihr Publikum seit nun 40 Jahren mit qualitativ hochwertigen Künstlern und Konzerten. Das ist Klassik vom Allerfeinsten, wie man sie sonst nur in Großstädten wie Düsseldorf oder Köln zu hören bekommt. Im 36. Jahr gibt es die Kulturinitiative Schwarzer Adler. Dort vergeht kaum eine Woche ohne Blues, Kabarett oder Comedy. Auf der Bühne des kleinen Saals in Vierbaum stehen nicht selten Musiker von internationalem Rang. Zum Zungeschnalzen.

Ob die Reihe „Rheinberger Abendmusik“ von Kirchenmusiker Christoph Bartusek, die von seinem evangelischen Kollegen Michael Wulf-Schnieders geleiteten Kulturkonzerte an der evangelischen Kirche, das MAP-Festival, das bunte Programm im Budberger Bürgerhaus, zahlreiche Musikbeiträge in der Orsoyer Kirche, die Konzerte der zahlreichen Chöre, Jugendbands im Zuff und, und, und. Nicht zu vergessen das neue Live-Musik-Lokal „to hoop“ im Bürgerzentrum Alpsray. Das alles flankiert das mit Theater, Kabarett und Kindertheater breit aufgestellte Angebot des städtischen Kulturbüros. Neben der Musik gibt es Lesungen, Ausstellungen, freie Theatergruppen, Stadtführungen und eine Fülle von Autoren, die sich etwa mit Heimatgeschichte auseinandersetzen. Alle diese Veranstalter und ihre Veranstaltungen locken Menschen in die Stadt, sorgen für Begegnungen, Belebung, Gemeinschaft.



Rheinberg : Stadt will den Einzelhandel steuern

zurück

weiter

Mit dem Kulturnetzwerktreffen haben Bürgermeister Frank Tatzel und seine Fachfrauen vom Kulturbüro einen ersten Schritt in die richtige Richtung getan. Doch dabei darf es nicht bleiben. Rheinbergs kulturelle Vielfalt muss sichtbarer in den Vordergrund treten. Es müssen Marken geschaffen werden wie – denkbar – die „Rheinberger Musiktage“. Oder die Auslobung eines Kulturpreises. Dazu muss die Stadt allerdings bereit sein, Geld in die Hand zu nehmen.

Rheinberg als Kulturstadt am Niederrhein: Die einzelnen Teile eines solchen imageträchtigen Puzzles sind da – sie müssen allerdings noch richtig und erkennbar zu einem großen Ganzen zusammengefügt werden. Beim Neujahrsempfang am Sonntag in der Stadthalle geht es nicht zuletzt um die Kulturarbeit in Rheinberg. Warten wir ab, was der Bürgermeister dazu zu sagen hat.