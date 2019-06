Aus dem Stadtteil : Verwaltung informiert über den Bebauungsplan 550 für Hüls

Krefeld Die Stadt Krefeld lud zu einer Informationsveranstaltung zur geplanten Bebauung an der Fette Henn in Hüls ein. Befürworter der Bebauung übergaben eine Liste mit 400 Unterschriften.

Die geplante Bebauung auf dem Gelände Fette Henn/ Hinter der Papenburg in Hüls polarisiert. Während die CDU den Standpunkt vertritt: „Die Fette Henn muss grün bleiben“, setzt sich die SPD für eine Bebauung im Ortskern von Hüls ein. Der Bebauungsplan 550 gehört deshalb zu den ewigen Streitthemen in der Bezirksvertretung Hüls. Nun lud die Verwaltung alle Beteiligten, vor allem aber die Eigentümer der betroffenen Grundstücke, zu einem Gespräch ein.

Die Öffentlichkeitsbeteiligung war am 12. September 2017 in Hüls.

Eine Veränderungen, die er und seine Mitstreiter sich wünschen, ist der Bau einer Wohnsiedlung nahe des Hülser Ortskerns. Erfreut nahmen die Befürworter bei der Informationsveranstaltung im Hülser Rathaus zur Kenntnis, dass die Krefelder Stadtverwaltung momentan die Umsetzung einer solchen Maßnahme prüft. Auch die Grundstückseigentümer des Gebietes, so die Aussage der Befürworter, seien nahezu vollständig an einer Bebauung interessiert.

Die Mehrzahl von ihnen nahm an der Veranstaltung im Hülser Ratssaal teil. Experten des Fachbereichs Stadt- und Verkehrsplanung, allen voran ihr Chef Norbert Hudde, informierten über das weitere Vorgehen, die Bezirksvertreter, darunter auch Bezirksvorsteher Hans Butzen (SPD), beteiligten sich am Austausch mit den interessierten Hülser Bürgern.

In Variante 2 sind ausschließlich Einzel- und Doppelhäuser für 39 Wohnungen vorgesehen; der Grünflächenanteil beträgt in diesem Fall lediglich 30 Prozent. Die Erschließung des neuen Wohngebietes ist von den Straßen Fette Henn und Hinter der Papenburg vorgesehen, was besorgte Anwohner bei der Bürgerbeteiligung kritisch hinterfragten und ihre Sorge äußerten, die genannten Straßen seien für so viel Verkehr gar nicht ausgelegt. Die Fläche des alten jüdischen Friedhofs soll unbebaut bleiben.