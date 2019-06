Losglück für den Fußball-Drittligisten : BVB: Hammer-Pokal-Los für den KFC

info

In vier Pokalpartien, die sich allerdings auf lediglich drei Runden verteilen, standen sich Uerdingen und Dortmund bisher im Pokal gegenüber. Was auf den ersten Blick unlogisch erscheint. Die Erklärung ist das Wiederholungsspiel, das beide Mannschaften im Achtelfinale des Wettbewerbs 87/88 benötigten. 3:3 n. V. (0:1, 2:2) hieß es am 13. 2. 1988 in der Grotenburg, das Wiederholungsspiel am 24. Februar in Dortmund gewann dann Uerdingen mit 2:1 durch Tore von Wolfgang Funkel und Stefan Kuntz. In den beiden anderen Runden setzte sich Dortmund durch. Am 16. 2. 1980 mit 2:1 und gar mit 3:0 am 19. September 1995.