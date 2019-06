Wasserball : SV Bayer gibt Spiel im letzten Viertel aus der Hand

Krefeld Die Uerdinger Wasserballer lagen gegen den SV Ludwigsburg lange Zeit in Führung, unterlagen dann aber am Ende mit 9:10.

Die Wasserballer des SV Bayer Uerdingen haben in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga Gruppe A gegen den SV Ludwigsburg die große Chance verpasst wichtige Punkte einzufahren, um noch ein Wörtchen an der Tabellenspitze mitreden zu können. Nachdem die Schützlinge von Bayer-Trainer Milos Sekulic drei Viertel der Partie jeweils die Nase im heimischen Aquadome vorn hatten, gaben sie ausgerechnet im letzten Spielabschnitt die Führung aus der Hand und verloren am Ende knapp mit 9:10.