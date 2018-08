Stadtwerke Krefeld erleiden Schlappe vor Gericht

Krefeld Die Stadtwerke Krefeld (SWK) sind am Landgericht Krefeld ins Hintertreffen geraten. Der Wettbewerber „e:veen Energie e.G.“ aus Hannover hat eine einstweilige Verfügung erwirkt. Das Unternehmen aus Niedersachsen vertritt die Meinung, dass die SWK aus ihrer wirtschaftlichen Situation „wettbewerbswidrig Kapital“ zu schlagen versuchen.

Die Stadtwerke Krefeld (SWK) hattben über den Insolvenzantrag des Wettbewerbers „e:veen Energie e.G.“ aus Hannover informiert und deutlich gemacht, was das für die betroffenen Krefelder Kunden bedeuten könnte.

Dass die Kritik des niedersächsischen Unternehmens an den Formulierungen nicht grundlos erfolgte, legt jetzt ein Beschluss des Landgerichts Krefeld nahe. Das hat auf Antrag von e:veen eine einstweilige Verfügung gegen die SWK Stadtwerke Krefeld AG und die SWK Energie GmbH erlassen. Das Gericht sei der Meinung, dass die Äußerung „Für den Kunden wird es sowohl in der Ersatzversorgung als auch in der Grundversorgung teuer“ irreführend sei, wenn sie nicht zusätzlich erläutert werde, berichtet der Berliner Jurist Martin Wohlrabe.