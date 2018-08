Marode Krefelder Sportstätten: Gibt es Hilfe aus Berlin?

Sportförderung : Marode Sportstätten: Gibt’s Hilfe aus Berlin?

Die Ostkurve in der Grotenburg könnte mit Zuschussgeldern aus Berlin wieder nutzbar gemacht werden. Foto: Thomas Schulze

Krefeld „Bekäme die Stadt eine Förderzusage, wäre die Nutzbarmachung der Ostkurve nicht illusorisch“, sagt Benedikt Winzen (SPD).

Möglicherweise könnten Fördermillionen des Bundes zur Sanierung von Krefelder Sportstätten genutzt werden. Mit dieser Überlegung der SPD-Ratsfraktion soll sich jetzt Oberbürgermeister Frank Meyer beschäftigen. „Die Stadtverwaltung muss prüfen, ob es in Krefeld förderfähige Projekte und Maßnahmen gibt. Falls ja, muss schnellstmöglich ein Antrag vorbereitet und eingereicht werden“, erläutert Benedikt Winzen, Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion, eine vom Bundesinnenministerium (BMI) ausgelobte Sportförderung in Höhe von insgesamt 100 Millionen Euro. Erst am 31. Juli hat das BMI den Startschuss für die dritte Förderrunde im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gegeben. Winzen: „Die Antragsfrist endet aber schon zum 31. August dieses Jahres.“

Der Schwerpunkt der Förderung liegt bei Sportstätten, wie zum Beispiel Turnhallen, Schwimmhallen sowie Freibädern, da der Bund hier einen besonderen Instandsetzungsrückstand sieht. Grundsätzlich seien aber auch bauliche Sanierungen und der Ausbau von Sporteinrichtungen möglich. „Profitieren könnten die Krefelder Eissporthallen, das Badezentrum, weitere Freibäder und Schwimmhallen. Möglicherweise könnte auch eine Sanierung der Ostkurve in der Grotenburg förderfähig sein“, so Winzen. Dies müsse die Verwaltung nun anhand der Förderkriterien überprüfen. „Die für die Drittligatauglichkeit der Grotenburg nötigen Finanzmittel stehen zwar bereit, eine Sanierung der Ostkurve ist hierin aber noch nicht enthalten“, ergänzt der Fraktionsvorsitzende.

Die Ostkurve der Grotenburg darf bereits seit Jahren nicht mehr genutzt werden — zu hohes Risiko. Die so genannte Sonderbau-Verordnung schreibt vor, dass in bestimmtem Abstand auf Stehplatztribünen so genannte Wellenbrecher errichtet sein müssen. Es handelt sich dabei um Abschrankungen auf den Stufen von Stehplatz-Tribünen, die verhindern sollen, dass für die Besucher Gefahr durch den Druck einer größeren Menschenmenge entsteht – insbesondere dann, wenn diese unkontrolliert von oben in Richtung Spielfeld in Bewegung gerät, also etwa bei einer Massenpanik. Wellenbrecher sind auf der Osttribüne zwar installiert, aber eben nicht so, wie es die Sonderbau-Verordnung vorschreibt. Darum ist die Kurve gesperrt; Experten schätzten im Jahr 2013 die Umbaukosten allein für die Maßnahmen auf mindestens eine Viertelmillion Euro.



Auch die Rheinlandhalle und die Werner-Rittberger-Halle müssen dringend saniert, wenn nicht gar neu gebaut werden. In der Rittberger-Halle etwa muss der Boden kernsaniert werden. Das Dach ist undicht, die Fassade weist zum Teil gravierende Schäden auf, die Lüftung, Kältetechnik und die Elektrik müssen erneuert werden. Überhaupt wirft die veraltete Technik immer wieder Probleme auf. In der benachbarten Rheinlandhalle ist der Boden zwar in Ordnung, das ist es aber auch schon. Auch Tribünen, Sanitärbereiche und Funktionsräume müssten dringend erneuert werden. Das Dach weist Schäden auf, und an der Stahlbeton-Bausubstanz müssten „grundlegende Bauteile“ saniert werden. Insgesamt liegen die Kosten hierfür wohl bei mehr als 20 Millionen Euro.