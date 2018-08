Lehar-Operette Die Lustige Witwe in Krefelder City open air

Krefeld Franz Lehars Operette „Die Lustige Witwe“ begeisterte mehrere Hundert Zuschauer: Wunderbare Stimmen und exquisite Streicher brachten Klassik „in Espresso-Form“ in die Fußgängerzone. Ein Erfolg.

Alle Unkenrufe, bei einer solchen Hitze würde wohl kaum jemand zu einer Operettenaufführung im Freien kommen, bewahrheiteten sich nicht. Bereits eine halbe Stunde, bevor „Music To Go e.V.“ mit seiner beliebten „Operette im Espresso-Format“ am Schwanenmarktbrunnen begann, waren alle verfügbaren Bänke, die Steinumkleidung des Brunnens und mitgebrachte Klappstühle besetzt. Später kommende Musikfreunde behalfen sich mit auf dem Boden ausgebreiteten Decken oder lauschten stehend – möglichst im Schatten – den einschmeichelnden Klängen der „Lustigen Witwe“ von Franz Lehár.

Die Sängerin Désirée Brodka, der die Leitung, die Moderation und stets die weibliche Hauptrolle der Aufführungen obliegt und die in diesem Sommer parallel zu „Music To Go“ als Eliza Doolittle („My Fair Lady“) bei den Eutiner Festspielen zu erleben ist, war auch diesmal mit strahlkräftigem Sopranglanz und faszinierender Bühnenpräsenz Dreh- und Angelpunkt des Geschehens.

Auch wenn einige Fahrradfahrer teils mehrmals demonstrativ vor der Bühne vorbeifuhren um zu dokumentieren, dass sie ein solches Straßentheater nicht interessiert, ist mit Sicherheit anzunehmen, dass „Music To Go“, der in diesem Monat insgesamt zehn Aufführungen zu absolvieren hat, beim nächsten Besuch in Krefeld erneut mit einem großen und vermutlich auch wieder begeisterten Publikum rechnen kann. Zuhören und Zusehen sind frei bei dieser Truppe, doch die gelben Kästen, mit denen die Akteure zwar völlig verschwitzt, aber glücklich durch die Reihen gingen, waren am Schluss zum Glück gut gefüllt mit Spenden der Zuhörer. So wird diese verdienstvolle Unternehmung, ganz locker und ohne jeden Zwang auch Fernstehende mit Musik vertraut zu machen, doch entsprechend honoriert.