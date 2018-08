Phil Collins, Genesis und Peter Gabriel: Tribute-Bands in der Kulturfabrik

Still Collins singen das gesamte Repertoire von Phil Collins und Genesis. Im November tritt die Band in der Kultufabrik auf. Foto: Still Collins

Krefeld Ihre Musik ist eine Hommage an Urgesteine der Pop- und Rockgeschichte. In der Kufa haben sie ihre Bühne: die Tribute-Bands. Im November stehen zwei Tage im Zeichen von Genesis, Phil Collins und Peter Gabriel.

(ped) Sie feiern die Hits des King of Rock’n’Roll, zelebrieren die großen Hits von Depeche Mode oder Pink Floyd. Und manchmal klingen sie für Fans so originalgetreu, dass sie sich hinter ihren musikalischen Vorbildern nicht verstecken müssen: Tribute Bands.

Auf der Bühne der Kulturfabrik haben die Bands, die oft mehr sind als musikalische Doubles, seit Jahren einen festen Platz als Stimmungsgaranten für Partys, aber auch als Konzertkünstler. Im November haben sich gleich zwei Bands angesagt, die auf hohem Niveau ihre Verbeugung vor Musik-Urgesteinen machen: Mercy Street zollen „A Tribute to Peter Gabriel“ am 15. November. Still Collins bringen am 16. November „Best of Phil Collins & Genesis“ an die Dießemer Straße.