Industrieanlagen : Naturschützer verlangen mehr Umweltverträglichkeitsprüfungen

Krefeld In einer Beschwerde an Oberbürgermeister Frank Meyer verlangen Umweltschützer, der Industrie im Umgang mit gefährlichen Stoffen genauer auf die Finger zu schauen.

Der Klimaschutz ist als Thema mitten in der Gesellschaft angekommen. Die Bewegung Fridays for Future und die guten Wahlergebnisse der Grünen haben besonders dazu beigetragen, dass Klimaschutz als „neues“ Ziel der Politik in den Fokus gerückt ist. Eingriffe in Natur und Umwelt werden zunehmend mit Skepsis betrachtet. Die Zeiten werden unter diesem Aspekt auch für Industrie und Wirtschaft härter.