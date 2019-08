Aktion in Krefeld : Weltkindertag – Mitmachfest für Familien

Krefeld Das bunte Mitmachfest, das die Stadt Krefeld aus Anlass des Weltkindertages auf der Stadtwaldwiese veranstaltet, wird wieder Tausende Gäste aus nah und fern anlocken. Das Fest lebt vom Mitmachen bei den kostenlosen Spielangeboten.

Zum achten Mal richtet die Stadt Krefeld das Fest zum Weltkindertag im Stadtwald in einem lockeren Rahmen aus, bei dem die Kinder an 53 Ständen mit spaßigen, sportlichen, musikalischen, handwerklichen, künstlerischen und informativen Angeboten angeregt werden mitzumachen. Das Fest lockt mittlerweile je nach Wetterlage zwischen 3000 bis 4000 Besucher an, die aus Krefeld und umliegenden Städten und Kreisen anreisen. Da der Parkraum am Stadtwaldhaus begrenzt ist, bitten die Veranstalter, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. In dem zu erwartenden Trubel kann schon mal ein Kind die Orientierung verlieren und verloren gehen. Jedes Kind erhält am Infostand 17 ein Handband, auf das die Nummer des Mobiltelefons der Eltern aufgemalt ist. So kann es am Stand 17, der auch als „Kinderfundstelle“ fungiert, wieder abgeholt werden.