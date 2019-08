Gebietsentwicklungsplan : Umstrittene Wohngebiete: SPD will Flächen aus der Prüfung nehmen

Krefeld Antrag: Die Stadt soll sich bei der Bezirksregierung Düsseldorf dafür einsetzen, keine weiteren Baugebiete in Krefeld für die Aufnahme in den Regionalplan zu prüfen.

Kehrtwende in der Wohnungspolitik: Die Krefelder Sozialdemokraten wollen die Stadtverwaltung beauftragen, gegenüber der Bezirksregierung Düsseldorf deutlich zu machen, dass die für den Regionalplan vorgeschlagenen Wohngebiete nicht in eine weitere Prüfung einbezogen werden sollen. Das solle der Ausschuss für Stadtplanung und -sanierung in seiner Sitzung am 11. September beschließen, berichtete SPD-Ratsherr Jürgen Hengst, der auch MItglied im Regionalrat ist. Mit diesem Antrag schwenkt die Krefelder SPD auf den Kurs der Krefelder Grünen ein. Die betonten stets die Konflikte, die durch zusätzliche Versiegelung und neue Bebauung mit den Zielen von Umwelt- und Klimaschutz entstehen.