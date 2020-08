Kunstaktion an Krefelder Promenade : Kunstaktion als Antwort auf Baumfrevel

Krefeld Die vor der Eröffnung der Radpromenade abgesägten Bäume, die diese säumen sollten, sollen von Bürgern geschmückt werden, bis Neupflanzungen für Ersatz sorgen. Damit will das Stadtmarketing kreativ auf die Zerstörung antworten.

Für große Aufregung in Krefeld sorgte vor rund zwei Wochen, bei der Eröffnung der Radpromenade, der „Baumfrevel“. 29 Bäume waren von Unbekannten angesägt worden und mussten von der Feuerwehr beseitigt werden. Die Stadt reagiert nun darauf und bietet den Bürgern an, die verbleibenden Baumstümpfe künstlerisch zu gestalten. Unter dem Namen „Stumpf-Sinn“ werden alle Krefelder aufgerufen, sich einzubringen und die entsprechenden Baumstümpfe zu gestalten.

„Eigentlich ist das Stadtmarketing dafür verantwortlich, vergessene Orte und unbekannte Ecken der Stadt zu stützen und bekannt zu machen. Aber in diesem Fall wollten wir diese Tat nicht einfach so stehen lassen. Wir antworten mit der Aktion Stumpf-Sinn auf diese Zerstörung und wollen ihr einen krativen Geist einer lebendigen Stadt entgegenstellen“, sagt Claire Neidhardt vom Stadtmarketing. Wichtig sei vor allem, dass die entstehenden Kunstwerke keine Gefährdung darstellen. Ansonsten gebe es fast keine Grenzen.

„Die Leute können einen Baumstumpf reservieren und ihn dann nach eigenem Gutdünken gestalten. Wenn der sechs Jahre alte Max Mustermann seinen Stumpf mit Star Wars-Figuren verzieren will, dann hängen eben für die kommenden Wochen Star Wars-Figuren dort“, sagt Neidhardt. „Allerdings wird alles, was eine Gefährdung darstellen könnte, wieder entfernt. Die Sachen müssen also nicht winterhart sein, wie man in der Gärtnerei sagt, sollten aber Wind und Regen aushalten und keine Radfahrer gefährden. In einigen Wochen, wenn neu gepflanzt wird, werden die Kunstwerke wieder abgebaut“, erläutert die Verantwortliche. Und auch inhaltlich gebe es nur ein Kriterium: „Die Werke dürfen selbstverständlich nicht gegen das Grundgesetz verstoßen“, fügt sie hinzu.