Wiederverwertung : Naturgut Ophoven sammelt fast 300 alte Handys

Opladen Gemeinsam mit der Umweltschutzorganisation Bund hat das Naturgut eine permanente Sammelstelle für alte Smartphones eingerichtet. Denn in diesen schlummern die Rohstoffe Gold, Silber und Kupfer, die zur Wiederverwertung dienen können.

Mit so vielen alten Smartphones hatte das Naturgut Ophoven nicht gerechnet. Das Umweltbildungszentrum hatte dazu aufgerufen, gebrauchte Geräte abzugeben. „Allein im Februar hatten Leverkusener Bürger rund 300 alte Smartphones vorbeigebracht“, erklärt Britta Demmer vom Naturgut Ophoven. „Wir waren sehr überrascht, dass so viele Menschen sich von ihren alten Schätzen trennen konnten“. Aber das sei wichtig, denn sie enthalten wertvolle Edelmetalle, die wiederverwendet werden können“, so Britta Demmer. Der Digitalverband Bitkom schätzt, dass etwa 124 Millionen funktionierende Mobiltelefone ungenutzt in deutschen Haushalten schlummern. Darin enthalten sind 2,9 Tonnen Gold, 30 Tonnen Silber und 1.100 Tonnen Kupfer. „Die Altgeräte sind eine wahre Rohstoffmine“, sagt Demmer.

Häufig wird ein Smartphone nur anderthalb Jahre genutzt, bevor wieder ein neues Gerät angeschafft wird, so der Digitalverband Bitkom. Allein in Deutschland wandern so jedes Jahr etwa 24 Millionen neue Smartphones über die Ladentheke. Dabei führen Rohstoffgewinnung, Produktion und Nutzung zu immensen Umweltauswirkungen. Beispielsweise werden für die jährlich in Deutschland verkauften Geräte etwa 720 Kilogramm Gold benötigt. „In den Abbauländern führt das zu einer Vergiftung des Ökosystems mit enormen Mengen an giftigem Zyanid und Quecksilber, ganz zu schweigen von den gefährlichen und ausbeuterischen Arbeitsbedingungen der lokalen Bevölkerung“, so Demmer. „Mit jedem Altgerät, das abgegeben wird, sorgt man gleich doppelt für mehr Umweltschutz: Zum einen werden Rohstoffe wiederverwertet und zum anderen erhält der Bund 50 Prozent der Erlöse der Handyentsorgung.“ Dieses Geld fließe in Leverkusener Umweltprojekte, erklärt Ingrid Mayer. Auch der Bund hält eine Sammelbox in der Gustav-Heinemann-Straße 11 in Manfort bereit.