Ehemalige Ter-Mer-Realschule in Krefeld : 15-Millionen-Umbau zur Gesamtschule

Krefeld Die frühere Ter-Meer-Realschule ist dem neuen Konzept der Gesamtschule angepasst worden. Die neuen Gebäude sind für selbstständiges Lernen der Schüler konzipiert. Auch die Aula und die Mensa sind neu.

143 Millionen Euro stecken im Schulsanierungs- und Bauprojekt der Stadt Krefeld. Jetzt wurde eines der größten Projekte fertig gestellt: die Renovierung der Gesamtschule Uerdingen am Standort der ehemaligen Ter-Meer-Realschule an der Uerdinger Straße 783. Kostenvolumen: fast 15 Millionen Euro. Nach den umfassenden Arbeiten ist die Schule nun zur Fünfzügigkeit ausgebaut worden. Außerdem wurde unter anderem in eine Mensa, in die Aula und ein Selbstlernzentrum investiert.

Eine große neue Aula mit 420 Sitzplätzen soll unter anderem für den praxisnahen Unterricht an der Gesamtschule genutzt werden. Zwei neue Musikräume befinden sich in Bühnennähe, wodurch das Fach „Darstellen und Gestalten“ besser unterrichtet werden kann. Das neue Selbstlernzentrum ist den ganzen Tag über geöffnet. Dort stehen Computer zum selbstständigen Recherchieren den Schülern zur Verfügung. Die Schüler können außerdem während des Unterrichts mit ihren Lehrern in das Selbstlernzentrum kommen, wenn einmal an Computern gearbeitet werden soll. Außerdem gibt es eine Leseecke, in der die Schüler sich aufhalten können.