Kulturfabrik Krefeld : Ab Samstag: Party, Musik und Quiz am Kufa-Strand

Krefeld Die Kulturfabrik eröffnet ihren Beach. Bis 12. Oktober gibt es hier Partys, Konzerte und Quiz. Der Mietvertrag soll zehn weitere Jahre laufen.

Wenn Robin Lotze in seine Duisburger Stammkneipe geht, dann ist er meist um keine Antwort verlegen. Der 39-Jährige ist regelmäßig Teilnehmer des Kneipen-Quiz, das Sebastian Jakoby moderiert (Fernsehzuschauern ist er als Jäger mit dem Kampfnamen „Der Quizgott“ aus der ARD-Rateshow „Gefragt – Gejagt“ bekannt). Als Lotze, der seit zwölf Jahren zum Team der Kulturfabrik gehört und seit September Vorstandsvorsitzender ist, das seinen Krefelder Kollegen erzählte, war die Idee geboren: Ein Quiz muss in die Kufa. Nun ist Lotze also selber Quizmaster. „Aber wegen vieler anderer Verpflichtungen beschränkt auf den Sommer“, sagt er. Und Sommer ist in der Kulturfabrik, wenn der Beach angelegt ist: Am Samstag, 8. Juni, startet die offizielle Beach-Saison auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofs an der Dießemer Straße 13. Bis zum 12. Oktober gibt es open air Partys, Quiz und Konzerte.