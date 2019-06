Statistik : Viele Krefelder benötigen schon vor dem Rentenalter Grundsicherung

Krefeld Die Zahl der betroffenen Personen im Stadtgebiet ist in den vergangenen Jahren dreimal so stark gewachsen wie im Landesdurchschnitt.

Die Zahl der Personen, die in Krefeld wegen einer Erwerbsminderung auf Sozialleistungen angewiesen sind, ist in den zurückliegenden fünf Jahren dreimal so stark gewachsen wie im nordrhein-westfälischen Durchschnitt. Bei dem Personenkreis handelt es sich um Männer und Frauen ab 18 Jahren, die das Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben. Seit 2014 stieg die Zahl von 1091 auf 1267. das entspricht einem Plus von 16,1 Prozent. Im Land betrug die Zunahme 5,4 Prozent.

Auch bei den Beziehern von Grundsicherung im Alter (eine Leistung nach dem Sozialgesetzbuch – keine Rente) ist in Krefeld ein deutlicher Anstieg um 10,3 Prozent von 2512 auf 2771 festzustellen. Damit bewegt sich die Seidenstadt eher auf Landesniveau (9,5 Prozent). In der Summe beziehen in Krefeld 4038 Personen Grundsicherung; 12,1 Prozent mehr als vor fünf Jahren. In NRW beträgt das Plus im selben Zeitraum 7,7 Prozent.