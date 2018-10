Kulturfabrik Krefeld zeigt Hazel Brugger, Faisal Kawusi und Marie Wegener

Krefeld Optisch soll sich einiges tun in der Kulturfabrik. Das Programm bietet weiter Nischenkünstler, Nachwuchs und große Namen.

Der neue Vorstand will verstärkt auf das Gast-Erlebnis setzen. Im vergangenen Jahr war bereits in neue Ton- und Lichttechnik für beide Hallen und in weitere Barrierefreiheit investiert worden. Und auch in die Verpflichtung von Künstlern mit international renommierten Namen. Jetzt gehe es auch ans optische Erscheinungsbild, sagt Elisabeth Boves, die für eine Vielzahl an Videos, Visuals und Layouts verantwortlich zeichnet.

Der Ausblick aufs Programm ist vielfältig: Neben Künstlern aus der Region (Aktionsbühne, Masters of Impro), bietet die Kufa nationalen und internationalen Künstler am Beginn ihrer Karriere eine Plattform - wie Marie Wegener. Die Siegerin von „DSDS“ kommt am 25. Dezember. „Kenner schätzen die feine Auswahl außergewöhnlicher Nischenkünstler“, heißt es weiter. In diese Kategorie fallen Elysian Fields aus New York (23. Oktober). Bei Kabarett und Comedy setzt das Kufateam auf fernsebekannte Namen: Hazel Brugger, Faisal Kawusi, Matze Knop oder Kufa-Ehrenmitglied Konrad Beikircher. Auf der Musikbühne werden Gary Numan, Querbeat und LEA erwartet. Vervollständigt wird das Programm durch Reportagen und Vorträge — und zahlreiche Partys. Am 15. Dezember feiert die E.Motion ersten Geburtstag. „Neben Dauergast Fabian Farrel hat unser Partyausschuss mit Le Shuuk einen Star der Szene verpflichten können, der auf den Hauptbühnen der großen Festivals steht“ freut sich Robin Lotze. Halloween steht die nächste Mottoparty an (31.Oktober.). Das Black Music Festival Germany ist wie berichtet in die Kufa umgezogen. Das war so erfolgreich, dass die Winter-Edition am 1. Dezember auch in Krefeld stattfinden wird.„Das A und O ist unser Programm“, sagt Enrico Ollenhauer. Und das soll auch 2019 so bleiben.