Fünfbändige Stadtgeschichte : Stadtarchiv: Gewinnspiel zur Sportgeschichte

Krefeld Die Gewinnspielbögen können auch beim Kulturmarkt am 15. Juli ausgefüllt und abgegeben werden.

(RP) Das Stadtarchiv veranstaltet im Rahmen von „Kultur findet Stadt(t)“ ein Preisrätsel. Drei Fragen aus dem Bereich „Sport“ sind zu beantworten: 1. Welche Mannschaft schlugen die Krefeld Pinguine im Finale um die Deutsche Eishockey-Meisterschaft 2003? 2. Mit welchem Ergebnis gewann Bayer Uerdingen das DFB-Pokal-Finale 1985 und gegen welche Mannschaft? 3. In welcher Sportart ließ sich der TV Oppum letztmals 1968 als Deutscher Meister feiern? Einsendungen mit den richtigen Lösungen sind mit vollständiger Adresse bis zum 30. Juni an das Stadtarchiv Krefeld, Girmesgath 120, 47803 Krefeld zu richten. Unter den richtigen Einsendungen werden eine Ausgabe der fünfbändigen Stadtgeschichte sowie zweimal ein Buch aus der Publikationsreihe des Stadtarchivs verlost.

Außerdem können die Gewinnspielbögen beim Kulturmarkt am Samstag, 15. Juni, ausgefüllt und am Stand des Stadtarchivs abgegeben werden. Er befindet sich auf dem Evangelischen-Kirch-Platz an der Alten Kirche. Dort werden unter anderem wieder Bücher- und Fotodubletten sowie Publikationen des Stadtarchivs angeboten. Übrigens: Der Rechtsweg für das Gewinnspiel ist ausgeschlossen. Die angegebenen Daten werden weder gespeichert noch an Dritte weitergegeben. Sie werden nur im Rahmen des Gewinnspiels verwendet und danach vernichtet.