Drei Wohngruppen und 16 Wohnungen bezugsfertig : Inklusives Wohnprojekt der Lebenshilfe in Oppum fertig

In dem bunten Haus an der Werkstättenstraße sind ab Juni drei Wohngruppen und 16 Wohnungen bezugsfertig. Foto: Lebenshilfe

Krefeld Menschen mit und ohne Behinderung leben ab Juni an der Werkstättenstraße unter einem Dach.

Aus einer engen Zusammenarbeit der Wohnstätte Krefeld mit der Lebenshilfe ist jetzt das erste inklusive Wohnprojekt in der Seidenstadt entstanden. Menschen mit und ohne Behinderung leben ab Juni 2019 in der Werkstättenstraße unter einem Dach. In dem Haus mit der bunten Fassade sind jetzt drei Wohngruppen und 16 Wohnungen bezugsfertig.

Im Erdgeschoss und in der ersten Etage befinden sich die drei Wohngruppen, in der Menschen mit Behinderung leben. Sie werden vom „Ambulant unterstützen Wohnen“ (AUW) der Lebenshilfe Krefeld begleitet, die diese Wohnungen von der Wohnstätte anmietet. Vier weitere Wohnungen liegen in der ersten Etage, zwölf verteilen sich auf den zweiten Stock und das Staffelgeschoss. „Alle sind vermietet“, sagt Peter Schwarz, Prokurist der Wohnstätte.

Bei der Lebenshilfe ist man sehr zufrieden mit der Kooperation und der Umsetzung der Idee: „Der Entwurf des Architekten Ingolf Eberlein hat uns von Anfang an überzeugt. Und nun sind wir sehr froh darüber, dass dieses Haus steht und dass unsere Klienten im Juni einziehen“, sagt Heiko Imöhl, Sprecher des Vorstandes Lebenshilfe.

Die Lage in der Stadt ist günstig für die neuen Mitbürger: Ein Plus für das inklusive Wohnen im gewachsenen Quartier mit vielen alteingesessenen Bürgern sind der benachbarte Park, der nahe Ortskern Oppum mit Geschäften und Arztpraxen und der öffentliche Nahverkehr.

Erste Gespräche wurden schon 2012 geführt: Heiko Imöhl trat mit der Idee an die Wohnstätte heran, ein Haus für inklusives Wohnen zu bauen. „Wir waren von dem Projekt von Anfang an überzeugt“, sagt Peter Schwarz von der Wohnstätte Krefeld, der besonders die „partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe“ schätzt. „Das Besondere an diesem Projekt“, so Schwarz, „die Wohnstätte hat gebaut – die Lebenshilfe bewirtschaftet die Wohnungen.“

Nach der Konkretisierung der Idee folgte eine lange Planungsphase, in der die Beteiligten an dem gemeinsamen Projekt festhielten und alle Hindernisse aus dem Weg räumten. Ende 2016 konnte dann der Bauantrag gestellt werden; Richtfest war im August 2018, Fertigstellung im Mai 2019.