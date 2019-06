Landgericht : Prozess um tödlichen Überfall in Fischeln

Die Seniorin hatte am 4. Oktober vom Geldabheben an der Kölner Straße bis zum Überfall am Hanninxweg den skizzierten Weg genommen. . Foto: grafik

Krefeld Der Angeklagte riss einer 84-jährigen Gehbehinderten die Tasche vom Rollator. Die Seniorin stürzte und starb an ihren Kopfverletzungen.

Laut Anklage stellt sich die Tat anders dar: Der 27-Jährige sei am 4. Oktober 2018 auf einem Rad an der Seniorin vorbeigefahren und habe ihre am Rollator befestigte Handtasche geraubt, in der 500 Euro Bargeld war, das die alte Dame zuvor in der Sparkasse an der Kölner Straße abgeholt hatte. Die gehbehinderte 84-Jährige verlor den Halt, stürzte schwer und erlitt neben den Kopfverletzungen auch einen Trümmerbruch in der rechten Schulter.